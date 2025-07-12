Maaş ve sigorta devletten! En pahalı zanaatın ustalığını öğreniyorlar

Kilis'te devlet desteğiyle çıraklık okulunda eğitim gören gençler, kuyumculuk mesleğini öğreniyor. Altın bileziği kollarına takmak için eğitim alan Türk ve Suriyeli gençlerin sigorta ve aylıkları devlet tarafından karşılanıyor. Kilis Kuyumcular Odası Başkanı Zafer Bilik, "Devletin verdiği desteklerle aileler çocuklarını bu mesleğe yönlendiriyor" dedi.

Kilis'te kuyumculuk mesleği, gençlere hem istihdam hem de eğitim imkanı sunuyor. Kent merkezinde faaliyet gösteren 60 atölyede, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu çok sayıda çırak, meslek öğrenerek geleceğe hazırlanıyor. Kilis Kuyumcular Odası Başkanı Zafer Bilik, mesleğin gençler için güçlü bir gelecek kapısı olduğunu vurgulayarak, "Altın bilezik" deyiminin burada hem sembolik hem de somut bir karşılık bulduğunu ifade etti.

Başkan Bilik, kentteki kuyumculuk mesleğinin görünmeyen yüzünü anlattı. Kuyumcular Çarşısı'nda 60 atölyede hem Türk hem Suriyeli gençlerin meslek öğrendiğini belirten Bilik, "Altın bileziği kollarına takmak için burada eğitim alıyorlar" dedi.

İmalat atölyelerinde çalışan toplam 12 kişilik ekipte 6 Suriyeli, 6 Türk gencin bulunduğunu belirten Bilik, "Bu gençler meslek öğrenmek için burada. Türk olanlar Kilis'te çalışmaya devam edecek, Suriyeli öğrencilerimiz de ülkelerine döndüğünde burada öğrendikleri mesleği sürdürecek" şeklinde konuştu.

"SİGORTA VE AYLIKLAR DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR"

Devlet desteğiyle çıraklık okulunda 90 öğrencinin eğitim aldığını kaydeden Bilik, bu öğrencilerin sigortalarının ve aylıklarının devlet tarafından karşılandığını, böylece hem meslek edindiklerini hem de ailelerine ekonomik katkı sunduklarını ifade etti.

"BU ÇOCUKLAR ALTINDAN DAHA TEMİZ, DAHA BECERİKLİ"

Bilik, "45 Suriyeli, 45 Türk gencimiz kuyumculuk ve kuyumcu vitrinciliği üzerine eğitim alıyor. Bu sayı ileride daha da artacak. Bizim mesleğimiz altın gibidir, kir tutmaz. Bu çocuklar da altından daha temiz, daha becerikli ve daha güzel" ifadelerini kullandı.

"ARALARINDA ÖYLE BİR DOSTLUK OLUŞTU Kİ..."

Atölyelerde çalışan Türk ve Suriyeli gençlerin kaynaştığını söyleyen Bilik, "Aralarında öyle bir dostluk oluştu ki sadece kimliklerinde fark var. Türkçe konuşuyorlar, bizim çocuklar da biraz Arapça öğrendi. Hafta sonları birlikte piknik yapacak kadar güzel ilişkiler kurdular. Bu dostluklar ömür boyu sürecek" dedi.

"AİLELER ÇOCUKLARINI BU MESLEĞE YÖNLENDİRİYOR"

Kuyumculuk mesleğine olan ilginin geçmişe kıyasla arttığını belirten Bilik, "Eskiden 5-10 metrekare dükkânlarda bir usta bir çırak çalışırdı. Şimdi ise devletin verdiği desteklerle aileler çocuklarını bu mesleğe yönlendiriyor" dedi.

"ALTIN BİLEZİĞİMİZ ELİMİZDE, ÜLKEMDE DEVAM EDECEĞİM"

21 yaşındaki Suriyeli Ahmet El Hamit, 6 yaşından beri Türkiye'de olduğunu belirterek, "8 yaşımdan beri kuyumculuk mesleğindeyim. Son 3 yıldır çıraklık okulundayım. Hem okuldan hem ustamdan aldığım eğitimle çok memnunum. Ustam annemiz babamız gibi oldu. Ülkeme döndüğümde de bu mesleğe devam edeceğim. Altın bileziğimiz elimizde, inşallah Suriye'de devam ederim" dedi.

Zafer Bilik, kuyumculuk mesleğine yetenekli gençleri kazandırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Bir kısmını vitrinlerde, bir kısmını atölyelerde değerlendiriyoruz. Yıllar önce meslek liselerinde kuyumculuk sınıfı yoktu. Oda olarak bu alandaki eksikleri giderip bugünlere getirdik. Artık mesleğimize okullardan da yetişmiş gençler kazandırıyoruz" diye konuştu.