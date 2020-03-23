Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte PTT'nin açıklaması;

Sizler ve büyük PTT ailesinin mensupları dâhil olmak üzere ülkemizin sağlığını önemsiyor ve tedbir almaya devam ediyoruz.

PTT’den emekli maaşı alan 65 yaş üstü emeklilerimizin maaş ödemelerini evlerinde teslim edeceğiz. Bunun için, E-devlet’te bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri / Emeklilik Uygulamaları Başlığı altındaki Türüne Göre Emekli Banka Değişikliği sekmesinden PTT Konutta Teslim seçeneğinin işaretlenmesi yeterli olacaktır.

Sosyal yardım ödemesi alan müşterilerimiz ise PTT ATM’lerimiz ile kamu bankası ATM’lerinden işlemlerini kolaylıkla ve ek ücret ödemeden gerçekleştirebilecektir.

PTT Sosyal Kart’ı olmayan veya kayıp bildiriminde bulunan hak sahiplerimize de anında kart tahsisi yapılacaktır.