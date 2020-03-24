Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalardaki panik satışlardan dolayı hisse fiyatlarındaki sert düşüşler veya aşırı dalgalanmalar, patronları, “hisselerine sahip çıkma” konusunda harekete geçirdi. Kırk hisse senedinin ortağı, yatırımcısına destek olmak için elini taşın altına koydu ve hisse geri alımı yaptı. Son iki haftada yaklaşık 51 milyon adet hisse senedi bu kapsamda geri alınırken alımların tutarı yaklaşık 215 milyon liraya ulaştı. Analistler, hisse geri alım programı uygulayan yönetimlerin örnek olması gerektiğini belirterek; yatırımcılarda oluşturulacak güven duygusuyla sermaye piyasalarının derinleşeceğini, böylece tüm Türkiye’nin daha fazla fayda göreceğini kaydetti.