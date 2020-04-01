Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reel sektöre kredi akışının kesintisiz sürmesi amacıyla, ilave imkanlarla finansman limitleri artırılıyor. Bu kapsamda TL ve döviz işlemleri çerçevesinde “Varlığa Dayalı Menkul Kıymet” ile “İpotekli Menkul Kıymet”ler, teminat havuzuna dahil edilecek. Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonundan satın aldıkları DİBS’leri, TCMB’ye satma imkânı sağlanacak. Mevcutlara ek olarak, 6 ay vadeli döviz karşılığı Türk lirası swap ihaleleri düzenlenecek ve ek likidite kapısı açılacak. Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla, Türk lirası cinsi reeskont kredisi kullandırılacak. Bu krediler için toplam 60 milyar Türk lirası limit belirlendi. Bu limitin 20 milyarı Eximbank, 30 milyarı kamu bankaları, 10 milyarı diğer bankalar aracılığıyla yapılacak kredi kullanımlarına tahsis edildi. Firma bazında azami kredi tutarları, KOBİ’ler için 25 milyon TL, diğer firmalar için 50 milyon TL olarak belirlendi. Kredi imkânından, yurt dışına yönelik müteahhitlik hizmeti sunan firmalar da yararlanabilecek. Kredilere, TCMB politika faizinin 150 baz puan altında oran uygulanacak.