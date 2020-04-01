Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın tedbirleri her geçen gün artarken, bu süreçte gözler istihdam piyasasına çevrildi. Hükûmet, istihdamı korumak için pek çok tedbir aldı. Şirketler de bütün hesaplarını yeniden yapmaya başladı. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, özellikle panik aksiyonlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Vodafone sponsorluğunda online olarak gerçekleştirilen CEO Club etkinliğine katılan Baştuğ, enseyi karartmamak gerektiğini belirterek “Bankalar, sermaye yapısı, gücü ve yönetim kalitesiyle kamunun en büyük destekçisi olacaktır. Bütün aktörler üstüne düşeni yapacak ve biz bu süreçte düzgün bir yere gideceğiz. Verimsizliğe yol açan maliyetler tarafında kısılabilecek ne varsa ona bakmalıyız. Ama burada asla ve asla insan, tasarruf edilecek bir kaynak değildir. Bu dönem sosyal olarak da birbirimize sahip çıkmamız gereken bir dönemdir. İnsanımıza sahip çıkmamız lazım” diye konuştu. Alınan ekonomik kararları çok olumlu bulduklarını ve desteklediklerini aktaran Baştuğ “Önceliğimiz çarkların durmaması, üretimde kesintiler olsa da sanayi tesislerinin sürdürülebilir tutulması. Nisan ayında nakit akışı problemi olacak sektörde. Ancak bankaların likiditesi, mali gücü bunu çok rahat karşılayabilecek durumda. O yüzden kimsenin panik yapmaması lazım” dedi.