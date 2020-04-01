Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayraktar yaptığı paylaşımda, “Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi... Biyomedikal tasarladı, Arçelik üretti. ASELSAN ve Baykar Savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla...” ifadelerini kullandı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank birkaç gün önce yaptığı açıklamada, AR-GE bütçesinin tamamını koronavirüs ile mücadeleye yönelik çalışmalara harcamaya hazır olduklarını belirterek “Bilim insanlarımıza ‘Parayı asla kendinize sıkıntı etmeyin’ dedik. Netice alınabilecek bütün projeleri destekleyeceğiz. Yerli solunum cihazlarının seri üretimine de başlandı. 15 Nisan’da teslim etmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Bakan Varank, yerli solunum cihazı üretiminde tüm altyapıların oluşturulduğunu belirterek, seri üretimin Arçelik tarafından yapılacağını da duyurmuştu. Selçuk Bayraktar da 22 Mart’taki paylaşımında, ilk etapta 250 cihaz siparişi vereceklerini açıklamıştı.