Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampanya kapsamında bugüne kadar toplanan yardım miktarı bir milyar lirayı aşarken şirketler nakdî yardımın yanı sıra binlerce aileye gıda vb. ürün bağışlarıyla dikkat çekiyor. İşte çığ gibi büyüyen bu yardımlaşmadan birkaç güzel örnek:

- Koç Holding, bünyesindeki Yapı Kredi'den 10, Tüpraş'tan 5, Opet'ten 3, Aygaz'dan 2 milyon lira olmak üzere toplam 20 milyon lira ile “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” dedi.

- Eczacıbaşı Holding, Millî Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon lira nakdî destekle katılırken 65 yaş üzerine dağıtılan kolonya, dezenfektan gibi ürünleri, sağlık personeline açılan otellere hijyen ürünleriyle tuvalet kâğıdının yanı sıra kimyasal ürünler bağışlamak suretiyle 4,5 milyon lira olmak üzere virüsle mücadele için 10 milyon lira ayırdı.

- Limak Holding, İstanbul'da 50 bin kişiye altı hafta boyunca dağıtılacak Vefa kolileri için 7 milyon, Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyası için 4 milyon lira olmak üzere 11 milyon lira bağışladı.

- Adıyaman'da bir iş adamı da 720 aileye 72 bin liralık gıda ürünü sağladı. Diş Malzemeleri Sanayicileri (DİŞSİAD) ise bu yıla ait bütün gelirleri ile Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyasına destek olma kararını ifade etti.

- Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) bu yıla ait tüm gelirlerini Millî Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacak.

- Saya Grup bünyesindeki Folkart, Volt Elektrik, Volt Savunma, Livamine şirketleri ile 2 milyon lira destek sağladı.

- Necat Nasıroğlu Vakfı, kampanyaya 3 milyon lira bağışladı.



ÖDEMELER EVDE YAPILIYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri evleri dolaşarak bin liralık yardımı elden teslim ediyor. Bu şekilde evler ziyaret edilerek beş gün içerisinde 2 milyon 111 bin haneye 1.000 liralık ödeme yapılacak.



İş adamından örnek davranış

Milyonlarca kişi işini kaybetme korkusu yaşarken bazı şirketler, gerek devlet desteği gerek kendi güçleriyle istihdamı koruma sözü veriyor. Baştuğ Metalurji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baştuğ "Millî birlik ve beraberliğin dünyada örnek teşkil edecek bir dayanışmaya dönüştüğü bugünlerde sorumluluğumuzun gereği olarak 860 çalışanımızın hiçbiri ile yollarımızı ayırmayacağız. Onları ücretsiz izne çıkarmayıp maaşlarında indirim talep etmeyeceğiz. Ayrıca devletimize yük olmamak için, ihtiyacı olan diğer işletmeleri de düşünerek Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurmayacağız" dedi.