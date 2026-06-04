2026 FIVB Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. İlk sınavında Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup ederek organizasyona moralli bir giriş yapan Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki yolculuğunu yeni bir galibiyetle sürdürmek istiyor. Şimdi ise gözler ''Türkiye-Hollanda voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?'' sorularının cevaplarına çevrildi.

Filenin Sultanları 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk setini kaybetmesine rağmen oyundan kopmayan ay-yıldızlı ekip, sonraki bölümlerde ortaya koyduğu mücadeleyle maçı karar setine taşıdı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup eden Türkiye yeni sezonun ilk resmi sınavından zaferle ayrıldı. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

Türkiye-Hollanda voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Filenin Sultanları ikinci maçına çıkıyor!

TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya Dominik Cumhuriyeti karşısında aldığı galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki ikinci sınavında da kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Türkiye-Hollanda voleybol maçı canlı yayın TRT ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye-Hollanda voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Filenin Sultanları ikinci maçına çıkıyor!

TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

2026 FIVB Milletler Ligi kapsamında oynanacak Türkiye-Hollanda karşılaşması 4 Haziran 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Brezilya'nın Brasilia kentindeki Nilson Nelson Salonu'nda oynanacak mücadele saat 22.30'da başlayacak.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Hollanda karşılaşmasının ardından Brezilya etabında İtalya ve Bulgaristan ile de karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ilerleyen bölümlerinde Ankara ve Japonya'da oynanacak karşılaşmalarla lig etabı tamamlanacak.

Türkiye-Hollanda voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Filenin Sultanları ikinci maçına çıkıyor!

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇ KADROSU

Salon: Nilson Nelson

Hakemler: Nathan Mahaven (ABD), Ricardo Borroto (Küba)

Dominik Cumhuriyeti: Pena, Gonzalez, Tapia, Heredia, Jineiry Martinez, Marte (Castillo, Larysmer Martinez, Rodriguez, Matos, De la Rosa, Alonzo)

Türkiye: Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, İlkin Aydın, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Saliha Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Beren Yeşilırmak, Karmen Aksoy, Aylin Uysalcan, Ezel Balık)

Setler: 25-17, 20-25, 16-25, 25-23, 11-15

Süre: 118 dakika

Türkiye-Hollanda voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Filenin Sultanları ikinci maçına çıkıyor!

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Brezilya etabı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz.

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