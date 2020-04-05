Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virüsün temas yoluyla bulaşmasını engellemek isteyenlerin temassız ödemeleri tercih ettiğini belirten Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, “Ticket Restaurant Edenred olarak Ticket Restaurant Yemek Kartı’nın yanı sıra, Ticket Car Akaryakıt Çözümleri, Ticket Compliments Hediye Çekleri, Ticket Travel Kurumsal Seyahat Portalı gibi birçok kurumsal ödeme çözümü sunuyoruz. Sistemimiz üzerinden aldığımız son verilere baktığımızda koronavirüs ile birlikte ödeme alışkanlıklarımızda değişiklikler olduğunu görüyoruz. Koronavirüsün yayılmaya başlamasıyla birlikte temassız ödeme işlemlerinde yaklaşık yüzde 40 gibi ciddi bir oranda talep artışı yaşandığını görüyoruz. Temassız ödeme alışkanlığının giderek artacağını düşünüyoruz” dedi.