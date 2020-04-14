Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankalara ilettikleri talimatların uygulamasını yakından izlediklerini belirterek, tüm bankaları kredi kanallarını açık tutmaya ve alınan kararlara uymaya davet etti. Kamu bankalarının son 10 günde 27,5 milyar TL ilave kredi hacmi oluşturduğuna dikkat çeken Akben, ancak özel bankaların aynı dönemde 5 milyar TL daraldığını vurguladı. Böyle zor bir dönemde bankalara önemli görevler düştüğünü ifade eden Akben şunları kaydetti: Bankalara kredi limiti olan firmaların likidite ve nakit ihtiyacına yönelik taleplerinin hızlıca karşılanması ve kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi, kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan kaçınılması yönünde talimat verdik. Ayrıca, Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmalar ile gerçek kişilere ilave finansman desteği sağlanması ve bunlara kullandırılan kredilerin müşterilerin talebi halinde kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay süreyle ötelenmesi dahil gerekli kolaylıkların sağlanması, kredilerin kullandırılması sonrası bankalarca teminatların tekrar değerlemeye tabi tutularak teminat değerinin güncellenmesi uygulamasına bu talimat yazısı tarihinden itibaren 3 ay süreyle ara verilmesini istedik. Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, Kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum.”

İŞ DÜNYASINDAN DA DESTEK GELDİ

Akben’in açıklamalarına iş dünyasından da destek geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, devletin hızla karar aldığını belirterek özel sektör bankalarından da aynı proaktif tutumu beklediklerini söyledi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ise BDDK’nın uyarılarının iş dünyası için hayati öneme sahip olduğunu bildirdi.

SWAP LİMİTİNİ YÜZDE 1'E ÇEKTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu swap düzenlemesi yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada, oranın indirilmesi yanında, uzun vadeli işlemlerde tanınan esneklikler de kaldırılarak sınır yüzde 1 olarak tek seviyede belirlendi. Ayrıca, vadeli bir işlem gerçekleştiği için anlaşılan vadeden önce her ne sebeple olursa olsun bozulmak istenmesi veya uzatma yönünde değişiklik istenmesi halinde BDDK’dan izin alınması zorunluluğu getirildi.Kararaı değerlendiren İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “Maksadı ihtiyaç değil de spekülasyon olana yurt dışı swap imkanı kapandı. Ekonomi yönetimimiz bu fırsatı değerlendirmelerine müsaade etmeyecektir” dedi.