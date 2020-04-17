Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Koronavirüsle birlikte tüketim alışkanlıkları da değişti. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla restoranlar geçici bir süre ile kapatılırken, birçok firma da evden çalışma modeline geçti. Şirketler tarafından çalışanlara verilen ‘ticket’lar ise yemek yerine market alışverişinde kullanıldı. Ticket Restaurant markası ile Türkiye’yi ilk defa yemek kartı ile tanıştıran Edenred’in Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, bu dönemde ‘ticket’ların marketlerde kullanım oranının iki kat artış gösterdiğini söyledi. Türkiye’de yemek kuponu alanında hizmet veren ilk uluslararası firma olduklarını dile getiren Ladoucette “Türkiye’de sektörün lideriyiz. 25 bin kurumsal müşteri, 1,5 milyon çalışan ve 45 bin kafe ve restorandayız. 60 kişilik bir şirket ortalamasına sahibiz. Yemek kartı penetrasyon oranı şu an Türkiye’de yüzde 13’ler seviyesinde. Yani her 100 şirketten sadece 13’ü yemek kartı kullanıyor. Bu oran Avrupa’da yüzde 30’larda. Daha gidecek çok yolumuz olduğuna inanıyoruz” dedi.

RESTORANLARA FİNANSAL DESTEK

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle temassız ödeme sistemlerinin daha fazla tercih edildiğini ifade eden Ladoucette “Ernst & Young, Küresel FinTech Kullanım Endeksi sonuçlarına göre dünya genelinde 2019 itibarıyla tüketicilerin finansal teknolojileri kullanım oranı yüzde 64’e yükselmişti ancak koronavirüs salgını sebebiyle bu oran geçen ay itibarıyla çok daha hızlı bir artış gösterdi. Biz de Ticket Restaurant yemek kartının QR kod ile ödeme özelliğinin kullanım oranında bir önceki aya göre yüzde 50’lik bir artış yaşandığını gözlemledik. Temassız ödemeler ise yüzde 40 arttı. Ancak bu dönemde ticket kullanımının market tarafına kaydığını görüyoruz. Restoranların kapatılmasıyla ticket’ların yemekte kullanım oranı yüzde 50 azalırken market alışverişlerinde kullanım oranı iki kat arttı. Ayrıca bu dönemde firmaların çalışanlarına ramazan kolisi dağıtmak yerine ‘ticket’a yöneldiğini görüyoruz” diye konuştu. Ladoucette, ayrıca pandemi sürecinde restoranlara destek olmak amacıyla 30 gün vadeli ödemeleri beş gün içerisinde yaptıklarını bildirdi.

Bir saniyede ödeme yapıyor

Mobil temassız ödeme sistemi EdenredPay ile yemek kartı sektöründe yepyeni bir dönem başladı. NFC özelliği bulunan EdenredPay, ÖKC’ler (Ödeme Kaydedici Cihazlar) ile mobil uygulama arasında temassız iletişim kurarak saniyeler içerisinde ödeme yapılmasını sağlıyor.