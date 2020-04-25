Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bilimler Akademisinin ‘Pandemi Değerlendirme Raporu’na göre; Çin’le yaşanan olumsuzluklar sonucunda büyük ölçekli imalat yerine, daha küçük ölçekli ama kaliteli, güvenilir üretim ve dağıtım kanallarının öne çıkması bekleniyor. Esnek üretim kapasitesi, büyük piyasalara yakınlığı, ucuz ve kalifiye iş gücüyle de Türkiye, çevre ülkelerin üretim üssü olmaya en büyük aday konumunda bulunuyor. Yerli sanayinin öneminin ortaya çıktığı bu dönemde Türkiye, kapasitesiyle diğer ülkelerden olumlu ayrışıyor. Dünyada Türk ürünlerinin kalitesi de yakından tanınıyor. Pandeminin etkilerini fırsata çevirmek, diğer ülkelerde de tartışılıyor. Dolayısıyla bu dönemde uluslararası iş birliklerini artırmanın düşünülmesi de gerekiyor. Yeni dönemde Çin’de fason üretim yaptıran birçok uluslararası firma için de, Türkiye önemli bir üretim üssü olabilecek. Petrol mühendisi Erdem Çatak “Düşük petrol fiyatları Türkiye için avantaj. Buradaki düşük enerji girdileri ile daha fazla üretip pazarlara açılabiliriz; bu fırsattır, iyi değerlendirmek lazım” dedi.