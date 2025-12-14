Afyonkarahisar’da ava giden kişilerin bulunduğu otomobilde, tüfeğin kazara ateş alması sonucu boynundan yaralanan Fatih D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde, O.B, S.Y.A, A.B. ve Fatih D. ava gitmek için bir araya geldi.

TÜFEK ATAŞ ALDI, BOYNUNDAN VURULDU

Otomobille av yapacakları bölgeye giderken araçta bulunan tüfeklerden birisinin ateş alması sonucu Fatih D. boynundan yaralandı. Otomobilde bulunan 3 kişi Fatih D'yi Sultandağı Devlet Hastanesine götürdü.

HASTANEDE CAN VERDİ

Fatih D. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, araçta bulunan tüfeklere de el koydu.

