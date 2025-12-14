İhlas Haber Ajansı
İndirim izdihama dönüştü, insanlar birbirine girdi!
Çorum’da bir iş yerinin açılışa özel yaptığı indirim kampanyası izdihama neden oldu. 19 ürünü 19 liradan almak isteyen vatandaşlar kapıların açılmasıyla birlikte birbirleriyle yarışırken, izdiham oluştu.
Osmancık ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'n de açılan bir iş yerinde, açılışa özel 19 farklı ürünün 19 liradan satışa sunacağını duyuruldu.
UCUZ MAL İÇİN YOLU KAPADILAR
Kapıların açılması gecikince vatandaşlar "aç, aç" diye slogan attı. İş yerinin önündeki yolun kapanması sebebiyle polis ekipleri vatandaşlara sık sık ikazda bulundu.
İZDİHAM ÇIKTI
Daha sonra kepenklerin açılması üzerine vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşların ezilmemek için zor anlar yaşadığı açılış adeta izdihama dönüştü.
