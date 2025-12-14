Çorum’da bir iş yerinin açılışa özel yaptığı indirim kampanyası izdihama neden oldu. 19 ürünü 19 liradan almak isteyen vatandaşlar kapıların açılmasıyla birlikte birbirleriyle yarışırken, izdiham oluştu.

Osmancık ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'n de açılan bir iş yerinde, açılışa özel 19 farklı ürünün 19 liradan satışa sunacağını duyuruldu.

İndirim izdihama dönüştü, insanlar birbirine girdi!

UCUZ MAL İÇİN YOLU KAPADILAR

Kapıların açılması gecikince vatandaşlar "aç, aç" diye slogan attı. İş yerinin önündeki yolun kapanması sebebiyle polis ekipleri vatandaşlara sık sık ikazda bulundu.

İZDİHAM ÇIKTI

Daha sonra kepenklerin açılması üzerine vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşların ezilmemek için zor anlar yaşadığı açılış adeta izdihama dönüştü.

