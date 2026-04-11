Orta Doğu’da savaşın gölgesinde konuşulan ateşkes ihtimali piyasalarda dalgalanmayı artırırken, ekonomist Muhammet Bayram kritik değerlendirmelerde bulundu. Ateşkesin henüz sağlam bir zemine oturmadığını vurgulayan Bayram, bu kırılgan sürecin özellikle altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini söyledi.

Ancak yatırımcıların bu tür ani gelişmelere hemen tepki vermemesi gerektiğini belirten Bayram, “Gram altın 7 bin seviyesine yaklaşsa da şu anda 6.800 bandında dengelenmiş durumda” dedi.

"Ateşkes kırılgan. Yani eğer savaş ateşkesin doğası gereği eğer ipler tekrar gerilirse taraflar arasındaki sert açıklamalar olursa tekrar altın düşüşe geçebilir petrolün yükselmesiyle birlikte. İşte burada bu düşüşler alım fırsatı. Yani yatırımcı burada bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Tekrar bu seviyeleri altın gelmeyebilir.

Hala değerlendirebilir. Yani 7.000'nin altındaki her bir bölge alım fırsatı şu anda. Çünkü ateşkesin tam anlamıyla yürürlüğe girmesiyle birlikte 7500'leri konuşmaya başlayacağız gram altında. Ama tabii öyle bir şey ki yani Trump iki dudağının arasında baktığınızda. İsrail'de bir katliam şebekesi. Ne yapacağı belli değil.

Kırılgan bir ateşkes var. Altın fiyatları tamamen buna bağlı. O yüzden yatırımcı doğrudan ateşkesin olup olmayacağı yani ateşkesin yürürlüğe tam anlamıyla girip girmeyeceğini çok yakından takip etmeli. Eğer ateşkes olursa altın yükselir. Ateşkes olmazda savaş devam ederse altın düşer"

ABD Başkanı Donald Trump’ın söylemlerinin piyasalarda belirleyici olduğuna dikkat çeken Bayram, son dönemde ekonomik vaatlerin karşılık bulmadığını savundu. Faiz, petrol ve gıda fiyatlarında beklenen düşüşlerin gerçekleşmediğini belirten uzman isim açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Trump'ın köşeye sıkıştığını söyleyebiliriz. Çok da zaman yok. Bu ateşkes sürecini Trump iyi değerlendirmek zorunda. O yüzden yatırımcı burada tamamen ateşkesi fiyatlamalı. Yani ateşkes olacaksa fiyatlar altın yükselecek, petrol geri düşecek. Ama ateşkes olmazsa petrol yükselecek, altın düşecek.