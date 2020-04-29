Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 pandemisinin etkilerini azaltmak için faaliyetlerine geçici süre ara veren sanayi şirketleri, vaka sayılarındaki ivmenin azalması, dünya genelinde ülkelerin sınırlandırmaları gevşetmeye başlaması ve ekonomi yönetiminin destekleri ile tekrar faaliyete geçmeye başladı. Üretime başlayan ya da mayısın ilk haftasına kadar başlayacağını açıklayan borsa şirketlerinin sayısı 16'ya ulaştı. Federal Mogul İzmit Piston'un Aslanbey Tesislerinde üretim başlarken, İzmit fabrikası 5 Mayıs'ta açılacak. İzmir Demir Çelik'in de haddehanesi için üretime başlama kararı verildi. Nisanda Yünsa'nın Çerkezköy fabrikası, Demisaş, Ford Otomotiv, Karsan, Bosch Fren, Goodyear'ın İzmit ve Adapazarı fabrikaları, TOFAŞ, Sanifoam, Borusan Mannesmann'ın Halkalı ve Gemlik fabrikaları, Oyak Renault, Sarkuysan, Lüks Kadife, Brisa ve Akın Tekstil için de, üretimin başlaması ile ilgili duyurular yapıldı. Sağlanan desteklerin etkisiyle, faaliyete dönen fabrikaların sayısının artması bekleniyor.