Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı. Salgın ile mücadeleyi en yüksek kararlılık ile en erken başlatan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini vurgulayan Bakan Albayrak "Tüm dünyayı etkisi altına bu krizde, devlet olarak iyi bir sınav verdik, veriyoruz. İlk günden itibaren problemi ciddiye aldık. Hiçbir olası sonucu göz ardı etmedik. Vatandaşlarımızla, esnafımızla, iş insanlarımızla doğrudan iletişim kanalları kurduk. İçe kapanmadık. Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması, ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından moralimizi, umudumuzu artırdı" dedi.



POTANSİYEL BÜYÜK

Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladıklarını aktaran Bakan Albayrak "Bugüne kadar 921 bin 751 esnafımızdan destek adımlarımıza talep geldi. 789 bin 232 esnafımızın sürecini tamamladık. Desteklerini hesaplarına yatırdık. İşletmelerimizden ise yaklaşık 148 bin 334 talep aldık, 126 bin 505 firmamıza finansman tahsisini gerçekleştirdik. Hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan bu mekanizmaları devreye alabiliyoruz. Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi, eşsiz toplumsal dayanışması ve dünyanın tüm köşelerine ulaştırdığı yardım eli, ülkemize karşı büyük teveccüh oluşturdu. Bu teveccühün iş birliklerine, yatırımlara yansıyacağına eminiz. Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz" diye konuştu.



ÇİFTÇİYE ÖTELEME

Öte yandan Bakan Albayrak, çiftçinin kredi borcunun 6 ay ertelendiğini açıkladı. Albayrak, mayıs-haziran aylarında vadesi gelen hazine destekli 6 milyar liralık borcun öteleneceğini söyledi.