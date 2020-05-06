Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftçi Uzaktan Eğitim Platformu'nun tanıtımında konuşan Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

¥ TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatı, ton başına 1.350 liradan 1.650 liraya, arpa alım fiyatı ise ton başına 1.100 liradan 1.275 liraya çıkarıldı.

¥ Yetiştiricilere hayvan başına 65 lira olmak üzere toplamda 100 milyon liralık yem desteği verilecek.

¥ Ton başına bakliyat alım fiyatları kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirlendi.

¥ Hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapıldı. Bakliyattaki prim ödemesi ton başına 800 lira olacak.

Hülya Keklik ANKARA İHA

