Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Opel’i satın alarak bünyesine katan GROUPE PSA’nın Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille hafta içi otomotiv basını ile online toplantıda buluştu. Önemli başlıklara değinen Cornuaille, pandemi durumunu “Sektörün karşılaştığı en büyük zorluk” olarak nitelendirirken “Fabrikaların kapanmasından sonra tekrar güvenli bir şekilde açılması, bunun hem kendi çalışanlarımız hem tüm tedarik ve lojistik ağının sağlığını göz önünde bulundurarak dikkatlice yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Sochaux tesisini örnek gösteren Cornuaille, Peugeot 3008 ve 5008 modellerinin üretildiği fabrikada haftanın yedi günü dört vardiya çalışıldığını hatırlatarak “Yarın sabahtan itibaren bu fabrikanın tam hızla dört çalışmasını hayal etmek mümkün değil. Kademeli bir başlangıç planlıyoruz önce tek vardiya start alacak. Bunun güvenli olduğuna kanaat getirirsek ikinci vardiya eklenecek. Bu sadece Groupe PSA için değil dünya genelinde birçok otomotiv üreticisi benzer problemleri yaşayacak” dedi.

TÜRKİYE FARKI

Avrupa’nın pandemiden ciddi şekilde etkilendiğini hatırlatan GROUPE PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille “Bence Türkiye, COVID-19 krizini çok iyi yönetiyor. Bu benim görüşüm. Türkiye’de çalışan bir yabancı olarak benim gözümden, özellikle kendi ülkem Fransa ile karşılaştırdığımda durum böyle” ifadelerini kullanarak “Tesislerin kapanmasından önce üretilmiş ve çoğu müşteriler tarafından beklenen araçların sevkiyatında çok uğraştık. Avrupa’da limanların hepsi kapalı, Nisan ayı içinde 10 bin aracı Türkiye’ye getirebildik. Bunların hepsi Türkiye’de satılmak üzere değil, başka pazarlardan da talep edilmiş araçlar var” şeklinde konuştu.

TORBALI, GLOBAL ÜS OLUYOR

İzmir Torbalı’da yer alan Opel fabrikasının global bir lokasyon olacağının haberini veren Cournuaille “Türkiye’deki ağımızı genişletiyoruz ve buna Torbalı’da bir yedek parça üssü ekledik. Bu merkezi global çapta bir tedarik merkezi hâlinde dönüştüreceğiz. İlk adımı attık. Bir sonraki adım için karar da verdik. Yatırım onaylandı. Önümüzdeki günlerde bu konuda daha detaylı açıklamalar yapacağız” ifadelerini kullandı.