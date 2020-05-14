Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak mesai saatlerinde değişiklik olabileceğini ifade eden Cin "Şu an itibarıyla Türkiye'deki bütün noterliklerimiz, ihdaslar hariç 2 bin 60 noterliğimiz var, hizmet vermeye dün itibarıyla başlamışlardır. Ancak bazı noterliklerimizde mesai farkı var, yerel ölçekte valiliklerimizin aldığı kararlar var, bazı valiliklerimiz mesai saatlerini 09.00-16.30 olarak belirlediler. O tür yerlerde bu mesai saatleriyle ilgili karara uyacaklar. Diğer yerlerde noterlikler 08.30 -17.30'da mesailerine devam etmektedirler" dedi.

Yeni dönemde, Covid-19'a karşı alınan bazı tedbirlerin devam edeceğini aktaran Cin "Maskesiz, noterliklerimize işlem ilgililerini almıyoruz. İşlem ilgililerinin kapıda ateşleri ölçülüyor. Eldiven kullanması gereken personelimiz eldiven kullanıyor. Ayrıca siperlik, camekân şeklinde bazı ek tedbirler alan noterliklerimiz de oldu. Bu konuda titiz bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.