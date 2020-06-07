Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“El Birliği İle Devam Destek Paket”i kapsamında KOBİ’lerimizin her türlü işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayan krediler yanında maaş destek, kira destek, şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne ve eczacılara özel kredi faiz oranları uygulanıyor. Paket içerisinde dijital dönüşüm kredisi ile ihracatçılara ve çiftçilere yönelik krediler de yer alıyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek paketle sağladıkları avantajları şöyle sıraladı:

¥ İşletmelere maaş ve kira ödemeleri için Maaş Destek Kredisi ve Kira Destek Kredisi desteği sunulacak. İş yerleri bu şekilde KGF ile aynı şartlarda kredi kullanabilecek.

¥ Pandemiden en çok etkilenen şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne yönelik ŞİYTK/Şehir içi Yolcu Taşımacılığı Kredisi ile cazip oranlarla finansman sağlanacak. Eczacılar da özel kredi desteğinden yararlanacak.

¥ Dijital dönüşüm için işletmelere 6 ay ödemesiz dönemli 36 ay vadeye kadar Dijital Dönüşüm Kredisi verilecek.

¥ Paketlerle birlikte, ticari kartlarıyla harcamalarına üç aya kadar erteleme, 18 aya kadar vadelendirme ve taksitlendirme yapabilen esnaf, özel oranlarla taksitli nakit avans kullanabilecek, ticari ek hesap, İşim Kart, İşim POS gibi farklı ürünlerinden faydalanabilecek.

¥ Paketin önemli odaklarından birinin de ihracatçılar. Bu kapsamda İş Bankası Türk Lirası veya azami 2 milyon dolar/avro limit sınırıyla muhtelif vade ve ödeme seçenekleri ile yeni bir kampanya başlattı. İhracatçılar bu dönemde bir yıl vadeli 25.000 avro/dolar ihracat taahhütlü döviz kredisi kullanabilecek. Ayrıca sanal fuar ve fiziki fuar katılım kredisinden yararlanabilecekler.

¥ Çiftçiler “Pandemi Dönemi Destek Devam Kredisi” için teminat kolaylıklarından faydalanabilecek.