Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Uzak Doğu ve Güney Asya'daki ülkeler yerine siparişlerini Türkiye gibi yakın pazarlara kaydırmasıyla, gelecek yıldan itibaren güçlü toparlanma öngörülüyor. TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat "Türkiye'nin hazır giyim sektöründe pozitif ayrışmasını bekliyoruz. Pandemi sürecinde uzun seyahatler yapılmak istenmemesi, AB pazarını; Bangladeş, Vietnam, Pakistan, Hindistan, Çin gibi ülkelerden mal alımı yerine, Türkiye gibi yakın ülkelerden güvenli alışverişe itti. AB'nin hazır giyimde Türkiye'den ithalatı yüzde 6 seviyesinde. Bu oran yüzde 10'lara bile çıksa, Türkiye'nin hazır giyim ihracatında ciddi artış söz konusu olabilir. Sektörün artabilecek talebe hazırlıklı olması ve gelecek yılki projeksiyonunu buna göre gözden geçirmesi gerekiyor. Türkiye, pandemi sonrası ana pazarı olan Avrupa'ya yakınlığı, küçük atölye yapısının sektörün omurgasını oluşturması sebebiyle sahip olduğu esneklik sayesinde, hızlı mal üretebilmesi gibi sebeplerle avantajlı konumda bulunuyor. Hızlı ve az miktarlarda üretime olan talebin de artmasını bekliyoruz" dedi.