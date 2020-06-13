Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1950’de hayal edilen, 1982’de projesi çizilen, resmî işe başlama tarihi 2008 olan ve birçok zorluk aşılarak hayata geçirilen barajın hikâyesini; projenin konsorsiyum ortaklarından Cengiz İnşaat AŞ Su Yapıları Direktörü İbrahim Yavrucu anlattı. 2007-2015 yıllarında “Ilısu Barajı Proje Müdürü” olarak görev yaptığını belirten Yavrucu “İlk kez 1950’li yıllarda konuşulmaya başlayan barajın projesi 1982’de tamamlandı. 2004’te yabancı ve Türk şirketlerin yer aldığı Ilısu Konsorsiyumu, projeyle ilgili çalışmalara başladı ve 2007’de DSİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalandı. Resmî olarak işe 2008’de başlanmasına rağmen çok kısa sürede yabancı firmaların üçü konsorsiyumdan çekildi. Proje doğal olarak finansman açısından sıkıntı yaşadı ve bir yıl projede hiçbir çalışma yapılmadan durma noktasına geldi. Bu noktada Yönetim Kurulu Başkanı’mız Mehmet Cengiz projenin devam etmesi için çok büyük çaba göstererek projeye büyük emek verdi” dedi. Yavrucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderlik yaparak projeye sahip çıktığını, Halk Bankasının, iptal olan kredilerin yerine yeni kredi sağladığını, sonrasında projenin hızlıca ilerlediğini kaydetti. Yıl sonunda tam kapasite çalışacak barajın enerji üretimi açısından Türkiye’nin en büyük dördüncü barajı olduğunu belirten Yavrucu, projenin kamulaştırmalarla birlikte yaklaşık 18 milyar liraya mal olduğunu bildirdi.