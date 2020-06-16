Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle iç turizmin hareketliliğin temmuz ayında daha da yoğunlaşacağını düşündüklerini belirten Yağcı "İç pazardaki hareketlilik başlıyor, rezervasyonlar da geliyor. Tesisini açan otellerimiz var ancak asıl otel açılışları 16 Haziran'dan sonra yoğunlaşacak. Uçuş tarihleri kesinleşip resmî olarak açıklandıktan sonra dış turizm anlamında hareketin başlayacağını söyleyebiliriz" dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da “Konaklama sektöründe taksit sayısının artırılması hareketlilik getirdi. Dış pazarın hareketlenmesi için bir an önce charter uçuşlarının başlaması gerekiyor" diye konuştu.