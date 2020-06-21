Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 20 Mayıs'tan itibaren belli alanlarda ve belli şartlar altında yurt dışından sağlık turizmi çerçevesinde hasta kabul etmeye başlamıştı. Bir ay geride kalırken sevindiren rakamlar geldi. Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Başkanı Dr. Köksal Holoğlu; 20 Mayıs’tan bugüne kadar ülkeye, üç bine yakın sağlık turistinin geldiğini söyledi. Kişi başına ortalama harcama tutarı, 4 bin dolar civarında gerçekleşti. Kısa sürede ve olağandışı şartlar altında gerçekleşen bu ziyaretler bile yaklaşık 80 milyon TL'lik bir gelir sağladı. Türkiye 2019'da bir buçuk milyon sağlık turisti ağırladı ve toplam 6 milyar dolar gelir elde etti. Hastaların yüzde 60’ı Orta Doğu, yüzde 20'si Rusya, yüzde 10'u Avrupa, yüzde 5'i de diğer ülkelerden geldi. Ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye, dünya sağlık turizmi liginde dördüncü sırada yer alıyor. İlk sırada Hindistan’ın bulunduğu listede; ikinci Malezya ve üçüncü Tayland... Dr. Köksal Holoğlu "Ciddi potansiyelimiz var. 650 özel hastanemiz mevcut. Yüksek teknolojili cihazlarla hizmet veriyoruz. Bir hasta aynı gün, bütün işlemlerini yaptırabiliyor. Uzman hekime erişme hızı çok yüksek. Diğer ülkelerde böyle bir durum yok. Bu avantajları iyi yönetmek lazım. Sadece sağlık turizminde bile 50 milyar dolar hayal değil" diye konuştu.