İstanbul Kapalıçarışı'da 6,8520 liradan alınan dolar, 6,8540 liradan, 7,70 liradan alınan euro ise 7,7020 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8550 liradan, euro ise 7,7320 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (4 Temmuz güncel dolar ve euro)
04.07.2020 - 08:47 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 08:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 6,8540 liradan, euro ise 7,7020 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,euro,son durum,
715543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/715543.aspx
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