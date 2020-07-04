İstanbul Kapalıçarışı'da 6,8520 liradan alınan dolar, 6,8540 liradan, 7,70 liradan alınan euro ise 7,7020 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8550 liradan, euro ise 7,7320 liradan satılmıştı.