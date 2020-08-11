Merkez Bankası: Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır.
Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı
11.08.2020 - 09:09 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası: Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır.
Kaynak: İHA
Etiketler : Merkez Bankası,
724198 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/724198.aspx
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