Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü 2,09 puanlık artışa 1.126,80 puandan kapatarak 30 Temmuz’dan bu tarafa en yüksek kapanışını yaptı. Toplam işlem hacmi 24,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi de 0,08 değer kaybetti.
‘Müjde’ borsaya haraket getirdi
20.08.2020 - 18:34 | Son Güncelleme: 20.08.2020 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü 1.126,80 puandan kapatarak 30 Temmuz tarihinden bu yana en yüksek kapanışı gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Müjde,borsa,
726160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/726160.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER