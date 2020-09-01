Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşletmeciler, iş yapamaz oldukları dönemde kantinlerin zorunlu giderlerinin olduğunu, bu giderlerde kolaylık yapılmasını istiyor. Kantincilerden kira ve Bağ-Kur ödemelerinin pandemi sürecinde alınmaması gerektiğini belirten İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, kantinlerin yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlandığını dile getirerek pandemi sürecinde kantincilerin yaşadığı sıkıntılara yetkililerin destek sağlaması gerektiğini belirtti. Şu anda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 20 bin kantin bulunduğunu söyleyen Osmanoğlu, “13 Mart tarihinden beri kapalıyız. Kantinciler bu dönemden beri iş yapmadıkları için mağdurlar. Bakanlıktan, pandemi sonuna kadar kantin kiralarının alınmamasını istiyoruz. Ayrıca esnafa kredi desteği verilmesi gerekiyor. Daha önce bakanlığın çıkartmış olduğu kredileri aldık. Ancak şu anda krediyi ödeyecek imkânımız bulunmuyor, gelirimiz de yok. Pandemi sonuna kadar bunlarında ertelenmesi gerekiyor” diye konuştu.

İSTANBUL İHA

