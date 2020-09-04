Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta, aylık bazda yüzde 0,86 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 11,77 oldu. Enflasyon rakamları üzerinde, özellikle normalleşen sektörlerin etkili olduğu görüldü. Ağustosta aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,09 ile çeşitli mal ve hizmetlerde kaydedildi. Bu grubu yüzde 1,56 ile ulaştırma ve aynı oranla lokanta ve oteller takip etti. Yeme-içme ve tatil mekânlarında normalleşmenin yanı sıra mevsimselliğin de etkisiyle fiyatlar daha hızlı arttı. Bu durum enflasyonu yukarı taşıdı. Ağustosta en fazla azalış ise yüzde 2,11 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,08 azalma gerçekleşti.

TURLAR %18 ARTTI

Ürün bazında bakıldığında ağustos ayının zam şampiyonu yüzde 25,17'lik fiyat artışıyla salatalık oldu. Onu yüzde 21,86 ile limon, yüzde 18,64 ile yurt içi turlar, yüzde 14,83 ile patlıcan, yüzde 14,65 ile mücevher (altın) izledi. En fazla fiyat düşüşü yüzde 19,63 ile erikte gerçekleşti. Bunu yüzde 17,38 ile patates, yüzde 16,07 ile armut, yüzde 14,11 ile domates, yüzde 9,06 ile dolmalık biber izledi.

DÖVİZ MALİYETİ

Öte yandan geçen ay hareketlenen döviz fiyatları da üretici maliyetlerini yukarı çekti. Yİ-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,35, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 6,71 artış gösterdi. Detaylara bakıldığında; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,7, ara malında yüzde 3,78, sermaye malında yüzde 3,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,99, imalatta yüzde 2,97, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,9 artış; enerjide ise yüzde 1,91 azalış gerçekleşti.