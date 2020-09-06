Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

AĞRI

Moda şovlarıyla ses getiren Dosso Dossi Fashion Show bir ilke imza attı. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en popüler turizm merkezlerinden Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi, 2020-21 Kış Sezonu Dijital Platform Defilesi için doğal sahne oldu. Ağrı Dağı’nın eteklerinde, tarihî İshak Paşa Sarayında, bölgenin en renkli köylerinden biri olan Meşar köyünde ve Nuh’un Gemisi’nin olduğu belirtilen tabii ortamlarda gerçekleştirilen çekimlerde, bölge halkının da katılımıyla renkli görüntüler elde edildi.

BÖLGE EKONOMİSİNE DESTEK

Doğu Anadolu bölgesinde ilk defa böylesi bir moda etkinliğinin gerçekleştirildiğini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Doğduğum topraklar olan Doğubeyazıt’a vefa borcum var. Online satış kanalımız için yaptığımız bu çalışmanın Doğubeyazıt’a hem ekonomik hem de turizm anlamında fayda sağlayacağına inanıyorum. Doğu Anadolu’nun bütün illerine katkıda bulunarak bölge ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz” dedi. Dijital platform defilesinin dünya genelinde yayın yapan moda ve müzik kanalları aracılığıyla 50’den fazla ülkede gösterimlerinin yapılacağını belirten Eraslan “Yaptığımız dünya çapındaki etkinliklerde Türkiye’nin tanıtımına da büyük önem verdik. Şimdi sıra Doğu Anadolu’da. Doğubeyazıt’ın tarihî ve doğal güzellikleri çalışmamızın özünü oluşturacak. Katma değeri yüksek Türk hazır giyim ürünlerini, Türkiye’nin en ünlü mankenleriyle Doğubeyazıt’tan dünyaya sunacağız. Tekstil ve moda aracılığıyla Türkiye’nin turizm değerlerinden biri olan Doğubeyazıt’a katkı sağlayacağız” diye konuştu.

30 ÜLKEYE TÜRKİYE DAVETİ

Dijital platform defilesinin yurt dışı gösteriminin, 21-24 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show öncesinde yapılacağını belirten Hikmet Eraslan, şöyle devam etti: Rusya, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede düzenlenecek bir kampanya ile defile görüntülerini paylaşacağız. Ayrıca, İstanbul etkinliğimize daha önce Antalya ve Bursa’da yaptığımız gibi 30 ülkedeki hazır giyim alıcılarını da davet edeceğiz.

MANKENLERDEN DOĞUBEYAZIT'A ÇIKARMA

İş adamı Hikmet Eraslan, doğduğu topraklara olan vefa borcunu, dünyaca ünlü Dosso Dossi Fashion Show’u Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine taşıyarak ödedi. Aralarında Demet Şener Küpeli, Didem Soydan, Deniz Akkaya, Wilma Elles ve eski Türkiye güzellerinin de olduğu 28 manken, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Doğubeyazıt’a gelerek çekimlere katıldı.