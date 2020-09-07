Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'de "Vadeli Doğalgaz Piyasası" (VGP) oluşturulması için çalışmalarında sona geldi. Gelecek yıl açılacak piyasada doğalgaz, ileri vadeli kontratlarla alınıp satılabilecek. Burada işlem yapan oyuncular, 2023'te sisteme verilmesi planlanan Karadeniz gazının alım ve satımını da önceden yapabilecek. Keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgazın sisteme girecek olması ve bu sayede arzdaki artış beklentisi, gelecekteki fiyatlara da "ucuzluk" olarak olumlu yansımaya başlayacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "VGP ile doğalgaz borsasında işlem yapan oyuncular, vadeli kontratlar aracılığıyla 2023'te sisteme verilmesi planlanan yerli doğal gazın alım-satımını önceden yapabilme imkânı bulacak. Gerekli lisanslama ve düzenleme çalışmalarını yaparak yerli doğalgazımızın en ekonomik şekilde tüketicilerimizin hizmetine sunulmasını hep birlikte sağlayacağız inşallah. Bu sayede Karadeniz gazımızın daha üretilmeye başlamadan bile, ülkemizin gaz fiyatları üzerindeki olumlu etkisini göreceğiz. Hem bu keşif hem de VGP ile Türkiye doğalgazda ticaret merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak" dedi.