Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİST100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen; yüzde 11,44 ile Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Onu yüzde 10,37 ile Şekerbank, yüzde 10,25 ile Selçuk Ecza Deposu izledi. En çok değer kaybedenler ise; yüzde 6,10 ile GÜBRETAŞ, yüzde 5,80 ile GSD Holding, yüzde 4,37 ile Vestel şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler; 42 milyar 79 milyon lirayla BİM, 37 milyar 916 milyon lirayla ASELSAN ve 37 milyar 734 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 1,49 kazançla 468,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,53 artışla 3.111 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,32 değer kazanarak 7,4790 liraya, avronun satış fiyatı yüzde 0,76 artışla 8,8580 liraya çıktı. Analistler; küresel ekonomiden gelecek toparlanma sinyallerinin ve aşı çalışmalarına yönelik gelişmelerin, yatırımcıların radarında olacağını ifade etti.