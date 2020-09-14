Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okula havalı bir dönüş yapmak isteyen çocuk ve gençler için DeFacto, yeni markası DeFactoFiT'i beğeniye sundu. Uzman bir ekiple özel olarak tasarlanan kıyafetler sevilen çizgi film karakterlerini de barındırıyor. Çeşitli renklerin yer aldığı koleksiyonlarda çocuklar için göz alıcı ürünler yer alıyor. Erkek çocuklar için çizgi film karakterleri, kız çocukları için ise sıcak renklerden oluşan kombinler yer alıyor. Çocuk & Genç ürünleri markanın 200'ü aşkın mağazasında, internet adreslerinde ve mobil uygulamasında satışa sunuluyor.