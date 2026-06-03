Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Murat Yıldırım oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonlukla taçlanan tarihi yolculuğumuzda önemli emekleri bulunan, şehrimizin evladı teknik direktör Murat Yıldırım ile yeniden anlaşmaya vardık. 25 yıl sonra gelen şampiyonlukta ortaya koyduğu mücadele, kulübümüze olan bağlılığı ve Vanspor'un ruhuna kattığı değer bizim için her zaman kıymetli oldu." denildi.

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Vanspor FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırmıştı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göreve geldiği ilk günden itibaren bilgi birikimi, çalışkanlığı ve profesyonel yaklaşımıyla kulübümüze değerli katkılar sunan Osman Zeki Korkmaz, yalnızca saha içerisinde değil, şehrimizle kurduğu güçlü bağ, kültürümüze gösterdiği hassasiyet ve camiamızla yakaladığı uyumla da takdir toplamıştır. Vanspor'un haklarını ve menfaatlerini her platformda kararlılıkla savunması, kulübümüze olan aidiyetinin önemli göstergelerinden biri olmuştur. Kulübümüze vermiş olduğu emek, ortaya koyduğu özveri ve bıraktığı değerli katkılar için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz."

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