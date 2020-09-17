Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl farklı ülkelerden milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'ya, yılbaşından 13 Eylül'e kadar gelen turist sayısı 2 milyonu aşarken şehre 13 Eylül'e kadar en fazla turist gönderen ülkeler arasında Rusya 703 bin 463 turistle ilk, Ukrayna 354 bin 518 turistle ikinci, Almanya 239 bin 673 turistle üçüncü sırada yer aldı. Sadece ağustos ayında 225 bin Rus turisti ağırlayan Antalya, eylülün ilk 15 gününde aynı sayıyı yakalarken sektör temsilcileri yaz sezonunun kasım ayına kadar uzayacağını, gelen her iki turisten birinin Rus olduğunu belirtiyor.

DOLULUK %50-70 ARASINDA

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Antalya'daki otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 50-70 arasında değiştiğini belirterek “Ağustosta yüzde 70 doluyduk, eylülde yüzde 55 doluyuz. Kasımda da yüzde 40 civarında doluyuz” dedi. Turizmdeki artışın devam edeceğini vurgulayan Kavaloğlu “Yıl sonuna kadar turist sayısında 3 milyon 200 bini aşacağımıza inanıyorum. En çok müşterimiz Rusya, Ukrayna, İngiltere ve Almanya’dan. Ağustosta İngiliz çoktu, eylülde Alman çok” diye konuştu.

TÜRKİYE SEVİLEN BİR DESTİNASYON

Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay da salgın döneminde turizm faaliyetinin verilebilmesinin büyük başarı olduğunu söyledi. Sektördeki hareketliliğin sürdüğünü ifade eden Kınay “Türkiye, bütün pazarlar içinde sevilen bir destinasyon. Türkiye, koronavirüs sırasında aldığı tedbirlerle güvenli turizmi oturtan ender ülkelerden biri oldu. Güvenli turizmle sektördeki bu trafik devam edecektir” ifadelerini kullandı.