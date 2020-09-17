Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşın şu anda kurban etini tükettiğini ifade eden Yardımcı “Bu aydan sonra sezon da biter. Şu anda hiç zam görmüyoruz. Gelse de en fazla 1 TL veya 2 TL gelir. Öyle fahiş fiyatlar gelmez, kimse de korkmasın” dedi. Yardımcı, üreticinin çeşitli sıkıntıları olduğunu belirterek “Elektrik, su, doğalgaz ve yeme zamlar geliyor. Biz dükkânlarda elektriğe anormal paralar ödüyoruz. Biz esnaf olarak devletimizin yanındayız ama bizim esnafımızın da desteğe ihtiyacı var. KDV tüm gıda maddesinde yüzde 1’e indi, kasaplarda yüzde 8’de kaldı. Bizde de yüzde 1’e indirilmesini istiyoruz. O zaman vatandaş daha ucuz et yer” diye konuştu.