Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 473,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 473,40 liradan, 3 bin 118 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 139 liradan, 431,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 435,60 liradan, 3 bin 47 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 67 liradan, bin 524 liradan alınan Yarım Ziynet bin 534 liradan ve 762 liradan alınan Çeyrek Ziynet 767 liradan satılıyor.