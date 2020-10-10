Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzun zamandır üzerinde çalıştığı yönetmeliğin taslağını hazırladı. Yönetmeliğe, olağanüstü durumlardaki ÇED sürecine ‘doğal afet, küresel veya bölgesel hastalık ile savaş durumlarında gerçekleştirilmesi planlanan projeler’ de dâhil edildi. Bu tip durumlarda yapılacak projelerin ÇED sürecine ilişkin yöntemi Çevre Bakanlığı belirleyecek. Taslağa eklenen madde ile ÇED sürecinin başlatıldığına yönelik ilanın çevre il müdürlüklerinin web sayfasından verileceği, ayrıca askıda ilan veya anons yoluyla da duyurabileceği eklendi. Böylece halkın sürecin başlatılması ile ilgili bilgilendirilmesinin daha net olarak tanımlandığı vurgulanıyor. Yönetmeliğe eklenecek bir önemli detay ise ‘Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda halkın bilgilendirilmesine yönelik ilave çalışmalar yapar veya yaptırır’ ifadesi oldu. Bir diğer değişiklik de ÇED sürecinde paydaş katılım planı istenmesi olacak. Bu planla, uygulanacak projenin tüm aşamalarında, projeden etkilenebilecek ya da proje ile ilgili olabilecek kişi, kurumlar ve kuruluşlarla ne şekilde iletişim kurulacağı açıklanacak. Bu plan bazı projelerde şirket tarafından açıklansa da mevzuatta yer almıyordu. ÇED uygulanacak projeler listesinde de bazı değişiklikler yapılacak. Buna göre, iklim değişikliğine neden olan sera gazların azaltılması için önerilen yöntemlerin başında karbondioksitin jeolojik depolanması projeleri geliyor. Türkiye’de halen benzeri türden bir proje bulunmazken üreticiye sera gazı azaltım yükümlülüğünün gelmesi durumunda bu türden projelerin yaygınlaşması mümkün görünüyor. Taslakta, hâlihazırda asbest içeren yapıların sökümü sırasında yapılacak işlemlerin ÇED’e tabi olması önerildi. Ayrıca bitkisel atık yağdan ve ham yağlardan biyodizel üretimi yapan tesisler bu sınıfa girdi.