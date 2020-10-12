Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firma, aracı, eskizlerinden tasarımın son hâline kadar bütün aşamalarını 2 yılı aşkın zamanda tamamladı. Omologata ile kalıcı iz bırakan, her ortamda dikkatleri üzerine çekecek kadar özel detaylarla şekillendirilmiş fütüristik bir tasarım hedeflendi. Otomobilde el yapımı detaylar ile geçmişle bağ kurulurken, markanın yarış dünyasındaki modellerinden de izler yer aldı.