Firma, aracı, eskizlerinden tasarımın son hâline kadar bütün aşamalarını 2 yılı aşkın zamanda tamamladı. Omologata ile kalıcı iz bırakan, her ortamda dikkatleri üzerine çekecek kadar özel detaylarla şekillendirilmiş fütüristik bir tasarım hedeflendi. Otomobilde el yapımı detaylar ile geçmişle bağ kurulurken, markanın yarış dünyasındaki modellerinden de izler yer aldı.
Ferrari'nin yeni oyuncağı... Sadece 1 adet üretti
12.10.2020 - 06:40 | Son Güncelleme: 12.10.2020 - 06:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ferrari, kişiye özel ve 1 adet ürettiği modeli Omologata’yı tanıttı.
Etiketler : Omologata,
738282 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/738282.aspx
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