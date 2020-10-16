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Bakan Dönmez'den 'Fatih' mesajı
Bakan Dönmez'den 'Fatih' mesajı
16.10.2020 - 14:31 |
Son Güncelleme:
16.10.2020 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin görüntüsünü ’müjdeler olsun’ etiketi ile paylaşarak, "Kazdık, bulduk" ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez'in açıklaması şöyle:
Etiketler :
fatih sondaj gemisi,Fatih Dönmez,
739395
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/739395.aspx
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