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Nefes kredisi! 2,5 milyon TL verilecek, başvurular başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Nefes kredisi! 2,5 milyon TL verilecek, başvurular başladı
TOBB, Finansman, Başvuru, Ziraat Bankası, Halkbank, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), firmalara 2,5 milyon TL'ye kadar finansman desteği sağlanacak Nefes Kredisi başvurularının bugün başladığını duyurdu. İşte detaylar... 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi başvurularının bugün itibariyle başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. TOBB Nefes Kredisi başvuruları için ise belirlenen bankaların Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinin olduğu açıklandı.

Nefes kredisi! 2,5 milyon TL verilecek, başvurular başladı - 1. Resim

Yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"TOBB Nefes Kredisi için sadece Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvurabilirsiniz. Bu bankalar dışında herhangi bir internet sitesinden veya mobil uygulamadan başvuru yapılamaz. Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmasını, TOBB Nefes Kredisi ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

NEFES KREDİSİ ŞARTLARI

  • TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler kredi başvurusu yapabilir.
  • Nefes Kredisi'nden bir firma en çok 2,5 milyon TL kredi kullanabilir.
  • Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle kredilere kefil olacak.
  • Krediyi ise; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım bankaları verecek.
  • Krediler, 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.
  • Nefes kredisi! 2,5 milyon TL verilecek, başvurular başladı - 2. Resim

NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI BELLİ Mİ?

2025 Nefes Kredisi faiz oranı henüz belli değil, başvurular başladığında faiz oranları duyurulacak. 2021 yılında uygulanan Nefes Kredisinde ise kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 17,50 şeklindeydi.

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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