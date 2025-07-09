Binlerce yıllık ürünü enflasyon vurdu! Fiyat arttı, müşteri azaldı, esnaf zor durumda

Erzincan'ın binlerce yıllık tarihi bakır ürünler yaşatılmaya çalışılıyor. Çaydanlık, semaver gibi ürünlerin yapımı devam ederken, artan bakır fiyatları ise müşteri kaybına neden oluyor. Bu durum esnafı ise kara kara düşündürüyor...

Çaydanlık, semaver, fincan takımı, cezve ve çeşitli hediyelik eşyalarda kullanılan döneminin en popüler ürünü olan bakıra her geçen gün ilgi azalıyor. Erzincanlı esnaf unutulmaya yüz tutmuş bakırı yaşatmaya çalışıyor. Bakır günümüzde özellikle sağlığına önem verenlerin ve damak tadını bilenlerin tercihi oluyor.

"ELEMAN BULAMIYORUZ"

Erzincanlı esnaf Necmi Taş, bakıra sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, "Eleman bulamıyoruz çalıştıracak. Eleman yetişmiyor. Baktığımızda bakıra pahalı diyorlar. Her şey pahalı, alüminyum pahalı, çelik pahalı. Bakır onlara göre pahalı değil. Ama insanlar tutturmuşlar bakır pahalı diye" şeklinde konuştu.

"HEDİYELİK ALIYORUZ"

"Erzincan'a her geldiğimizde bakır almadan gitmiyoruz. Hatıra olsun diye yakınlarımıza hediyelik alıyoruz." diyen gurbetçi Murat Turgut ise bakır fiyatlarında artış olduğunu belirtti. Öte yandan özellikle bakır demlikte demlenen çayın soğumadığını aktaran Turgut, Erzincan bakırını diğer illerde de yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.

"BAKIRA DÖNÜŞ VAR"

Erzincan yeraltı çarşısının geliştirilmesini söyleyen Serpil Akkoyun ise "Ben küçükken bizim ev hep bakırdı. Sonra çelikler çıktı, bakır geri plana atıldı. Ancak şu an bakıra dönüş var gibi. En azından buradan geçenler bakırı soruyor. Ve mutlaka 1 tane almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.