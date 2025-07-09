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Haberler > Ekonomi > Doktor tavsiyesi ile başladı, marka oldu! En ucuzunu 750 TL'den satıyor

Doktor tavsiyesi ile başladı, marka oldu! En ucuzunu 750 TL'den satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Doktor tavsiyesi ile başladı, marka oldu! En ucuzunu 750 TL&#039;den satıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

65 yaşındaki Ahmet Kaplan'ın hayatı sağlık sorunu nedeniyle gittiği doktorun "Mutlaka bir işle meşgul olmalısın" tavsiyesi ile değişti. 25 yıl önce yol kenarında tezgah açan Kaplan, el emeğiyle hamak örmeye başladı. Zamanla kendi markasını oluşturan yaşlı adam, hamakları 750 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kütahya'da yaşayan 65 yaşındaki Ahmet Kaptan, 25 yıl önce başladığı hamak üretimiyle kendi markasını oluşturdu. Doktor tavsiyesiyle başladığı meslekte adeta bir usta haline gelen Kaptan, ördüğü hamaklarla hem geçimini sağlıyor hem de tatilcilerin vazgeçilmezi oluyor.

Doktor tavsiyesi ile başladı, marka oldu! En ucuzunu 750 TL'den satıyor - 1. Resim

DOKTORUN TAVSİYESİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ 

Bir sağlık sorunu nedeniyle doktora başvuran Kaptan'a, hekimin "Mutlaka bir işle meşgul olmalısın" tavsiyesi hayatının dönüm noktası oldu. Kaptan, bu öneri üzerine Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerinde, İstanbul-Antalya güzergâhı üzerinde bulunan noktalardan birinde aracının içinde tezgâh açarak hamak örmeye başladı.

Doktor tavsiyesi ile başladı, marka oldu! En ucuzunu 750 TL'den satıyor - 2. Resim

HAMAK FİYATLARI 750 TL'DEN BAŞLIYOR

Zamanla ördüğü hamakların kendine özgü düğüm tekniğiyle dikkat çektiğini ifade eden Kaptan, ürünlerinin marka haline geldiğini söyledi. Naylon iplerle yapılan ve piyasada ucuz fiyatlara satılan ürünlerin aksine, el emeğiyle ördüğü hamakların yıllarca dayanıklı olduğunu vurgulayan Kaptan, "İş olsa da olmasa da ben buradayım. Sağlam hamağın sırrı ipinde değil, sağlam örgüsündedir. Hamaklarım 8-10 yıl dayanır, hatta evladiyelik" diye konuştu.

Ahmet Kaptan'ın el emeği hamakları 750 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Doktor tavsiyesi ile başladı, marka oldu! En ucuzunu 750 TL'den satıyor - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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