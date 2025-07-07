Karpuzun tarla fiyatı bakın kaç liraya düştü! Çiftçi toplamak yerine vatandaşa bedava dağıtıyor

Karpuzun tarla fiyatındaki düşüş üreticiyi zor duruma soktu. Sezona 15 liradan başlayan karpuz, tarlada neredeyse bedava oldu. Para kazanamayan çiftçi, ürünü hasat etmek yerine tarlasını halka açarak bedava dağıttı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, karpuz üreticisi çiftçiler tarlada kilosu 1 liraya düşen karpuzdan dolayı hayal kırıklığına uğradı. Bazı çiftçiler, yaptıkları masrafı dahi karşılayamaz şekilde kilosunu 1 liraya satarken, bazı çiftçilerde zararına satış yerine karpuz tarlasını halka açarak bedava dağıttı.

"BİR DÖNÜME 30 BİN TL HARCIYORUZ, 10-12 BİN TL KAZANIYORUZ"

Kadirli ilçesinde yaklaşık 70 dekar alana karpuz ektiğini ve bu yıl rekoltenin çok yüksek olduğunu belirten çiftçi Mehmet Aygün, tarlada kalan karpuzu bedava halka açtığını söyledi. Mehmet Aygün ''70 dönüm alanda karpuz ekimi yaptım. Nisan ayından bu yana bakıp büyütüyoruz. Şu anda tarlada kilosu 1 liraya satılıyor. Çok büyük zarar ettik. Biz 1 dönüm ekili alana 30 bin TL harcıyoruz. Şu anda 1 dönüm alan karpuz, 10-12 bin liraya satılıyor. Tarlamı halka açtım. Halk bedava karpuz yesin" şeklinde konuştu.