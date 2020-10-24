Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlemeye göre yeniden yapılandırılacak borçlarda milat 31 Ağustos 2020 olacak.



Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları ve KYK borçları da yapılandırma kapsamında olacak.

Yapılan yeni düzenlemeyle gençler 'KYK borç yapılandırması nasıl ve ne zaman yapılacak' sorusunun cevabını aramaya başladı.



18 TAKSİTTE ÖDEME

KYK borçlarının düzenlenmesi özetle şöyle olacak:

*İlk ödeme şubat 2021’de yapılacak.

*18 ay taksit halinde gerçekleştirilecek.

*Yapılandırmada sadece faiz silinecek.

*Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarına göre artırılmış miktar silinmez.

Örneğin toplamda 25 bin TL KYK kredisi aldınız. ÜFE oranlarına göre ödemeniz gereken miktar 33 bin TL olarak görünüyor. Belirtilen sürede siz borcunuzu ödemediniz ve o miktara faiz eklendi ve toplam ödemeniz 40 bin TL oldu. Yeni düzenleme ile yapılandırmadan sadece 7 bin TL faiz borcu silinir.