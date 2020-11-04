Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaraların sarılacağı açıklamaları gelirken geçmişteki büyük depremlerden sonra yapılan çalışmalar tekrar gündeme geldi. Depremlerin ardından TOKİ eliyle yüzlerce bina yapılarak mağdur vatandaşların yaraları bir nebze sarıldı. TOKİ, 1 Mayıs 2003’teki Bingöl depremi sonrasında toplam tutarı 110 milyon TL’yi bulan 19 projeyi hayata geçirmişti. Kurum tarafından 2.857 konut, bir ilkokul ve bir lise, belediye için çok amaçlı bir salon, atık su arıtma tesisi, cami ve karakol yapılmıştı. Bir diğer çalışma ise 19 Mayıs 2011’de Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yapılmıştı. 928 afet konutu altı ay sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. Ayrıca 5 lise, 3 ilköğretim, 4 atölye, anaokulu, halk eğitim merkezi, hükûmet konağı ve ticaret merkezi de Simav’a kazandırılmıştı.

VAN’DA VATANDAŞA JET HİZMET

23 Ekim 2011’de yaşanan Van depreminin ardından ise ortaya çıkan acil barınma sorununu çözmek adına bir ay sonra temeli atılan afet konutları 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştı. Bu konutları afetzedelere teslim eden TOKİ, toplamda 17 bin 222 konut inşa etmişti. TOKİ son olarak Elazığ ve Malatya depreminden sonra da kolları sıvamıştı. Kurum, 20 binin üzerinde konutun inşaatına başlamıştı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya Pütürge’de 208, Kale’de 238 konut olmak üzere toplamda 446 konut vatandaşlara teslim edilmişti. Elâzığ’da sekiz ay gibi kısa sürede yapımı tamamlanan konutlar da vatandaşlara teslim edilmeye başladı. Vatandaşlara yıl sonuna kadar 8 bin, bir yıl içinde kalan 10 bin konutun teslimi yapılacak.

160 BİN KONUT DÖNÜŞTÜ

Kurum ülke genelinde kentsel dönüşüm projeleriyle ise 160 bin konut inşa etmişti. Ayrıca hâlen 110 proje de Kurum tarafından yürütülmeye devam ediliyor. Her yıl yaklaşık 30 bin kentsel dönüşüm konutu TOKİ tarafından inşa ediliyor. Depremlerin yanı sıra TOKİ, 2003 yılından bu yana bir milyona yakın konut inşa etmişti. Bunların yanı sıra eğitim ve öğretime destek için 24 bin 396 derslikli bin 116 okul, 19 üniversite, 74 bin 677 kapasiteli 194 öğrenci yurdu, 267 hastane, 19 stadyum, 993 spor salonu, 96 sağlık ocağı, 42 kütüphane, 794 cami, 243 kamu hizmet binası TOKİ tarafından tamamlanmış bulunuyor.