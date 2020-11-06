İstanbul Kapalıçarşı’da 538,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 538,70 liradan, 3 bin 549 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 570 liradan, 491 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 495 liradan, 3 bin 468 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 488 liradan, bin 734 liradan alınan Yarım Ziynet bin 744 liradan ve 867 liradan alınan Çeyrek Ziynet 872 liradan satıldı.
Altın rekora doymuyor... İşte güncel fiyatlar
06.11.2020 - 18:00 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 538,70 lira oldu.
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744677 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/744677.aspx
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