Dolar 8,27'ye yükseldi. Gram altın tekrar 500 TL'ye geldi. Borsa da çıkışını sürdürerek 1.240 puanı aştı. Analistler, yatırımcıların 19 Kasım'daki TCMB kararına odaklanacağını, dolar için artık 8,40'ın üstünün zor olduğu belirterek; yıl sonu borç kapatmalarının ardından döviz talebinin azalacağını ve bunun da baskıyı hafifleteceğini ifade ediyor.
Piyasalar denge arıyor
11.11.2020 - 03:43 | Son Güncelleme: 11.11.2020 - 03:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de seçim belirsizliğinin bitmesi, aşı haberleri ve ekonomi yönetimindeki değişimle haftaya oldukça pozitif başlayan piyasalarda dün denge arayışı hakimdi.
Etiketler : dolar,borsa,
745690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/745690.aspx
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