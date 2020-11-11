Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar 8,27'ye yükseldi. Gram altın tekrar 500 TL'ye geldi. Borsa da çıkışını sürdürerek 1.240 puanı aştı. Analistler, yatırımcıların 19 Kasım'daki TCMB kararına odaklanacağını, dolar için artık 8,40'ın üstünün zor olduğu belirterek; yıl sonu borç kapatmalarının ardından döviz talebinin azalacağını ve bunun da baskıyı hafifleteceğini ifade ediyor.