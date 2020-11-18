Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid -19 salgını nedeniyle turizm alışkanlıklarımızda ciddi anlamda değişiklikler yaşanıyor. Ülke olarak cari açığın düşmesini sağlayan ve yüksek gelir elde ettiğimiz turizm sektöründe, bu yıl istediğimiz rakamlara ulaşamadık. MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi de, alternatif turizm modellerinin yaşadığımız gelir kaybına çözüm olacağı düşüncesiyle "Karavan Park Projesi"ni hayata geçiriyor. Çalışmadaki temel amaç; yerli ve yabancı turistlerin, seyahat, dinlenme ve tatil ihtiyacını pandemi şartlarında, hijyen, sosyal mesafe ve kişisel alan gibi parametrelere dikkat ederek, sağlıklı modelleri ortaya çıkartmaya hazırlanıyor.

ÜLKEDE YAYGIN DEĞİL

Karavan turizminin dünyada çok yaygın olmasına rağmen ülkemizde istenildiği düzeyde karşılık görmediğini söyleyen MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken "Turizm sektörüne alternatif pazarlar üretebilmek için oluşturduğumuz projeyle, çeşitli illerde, farklı güzergâhlarda, sağlıklı ve doğaya uyumlu karavan turizmini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Paydaşlarımızla, üyelerimizle, şubelerimizle, Karavan Park Projesinin ülke turizmine katkı sağlayacağını, yapacağı iş birliktelikleri ile döviz kazandırıcı faaliyetlere katkıda bulunacağını düşünmekteyiz” dedi.

YENİ BİR ALAN OLUŞACAK

Karavan turizmi sadece bir turizm faaliyeti olmayıp, yerel pek çok yan sektörü de canlandıran, alternatif ve bölgesel kalkınmayı hızlandıracak bir iş modeli. 18-21 Kasım tarihlerinde MÜSİAD EXPO fuarında, Kültür ve Turizm Bakanlığının ve yerel yönetimlerin desteğini alan Karavan Park Projesinin lansmanı yapılacak. Fuar kapsamında karavan imalatı, kamp ekipmanı, karavan dizaynı, karavan turizmi için fiziki alanların inşası gibi konularda uzman şirketler de buluşuyor. Proje sayesinde karavan imalatı, yedek parçası ve dizaynı ile yeni bir ihracat alanı oluşturulması hedefleniyor.